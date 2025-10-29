Cardiologo Senatore | Ablazione trattamento risolutivo in fibrillazione atriale

(Adnkronos) – "Il trattamento della fibrillazione atriale, per essere risolutivo, prevede ormai da vent'anni l'ablazione, una tecnica che consente di andare all'interno degli atri del cuore, soprattutto il sinistro, e creare delle barriere elettriche per bloccare i 'cortocircuiti' responsabili dell'aritmia. Fino a oggi lo abbiamo fatto con 2 tipi di energia: la radiofrequenza e la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com