Cardiologo Senatore | Ablazione trattamento risolutivo in fibrillazione atriale
(Adnkronos) – "Il trattamento della fibrillazione atriale, per essere risolutivo, prevede ormai da vent'anni l'ablazione, una tecnica che consente di andare all'interno degli atri del cuore, soprattutto il sinistro, e creare delle barriere elettriche per bloccare i 'cortocircuiti' responsabili dell'aritmia. Fino a oggi lo abbiamo fatto con 2 tipi di energia: la radiofrequenza e la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
BARLETTA | Agguato a Barletta, il senatore Filippo Melchiorre: «Reazione tempestiva del Sindaco Cannito» Vai su Facebook
Cardiologo Senatore: "Ablazione trattamento risolutivo in fibrillazione atriale" - 'Procedura a campi pulsati più selettiva perché in grado di bersagliare solo le cellule miocardiche' ... Segnala adnkronos.com
Fibrillazione atriale, cardiologo Tondo: "Con Volt elettroporazione più sicura ed efficace" - "Il sistema Volt si distingue dalle altre piattaforme di elettroporazione", una tecnica innovativa per il trattamento delle aritmie, come la fibrillazione atriale, che utilizza impulsi elettrici brevi ... Secondo adnkronos.com
Trattamenti mininvasivi per le aritmie cardiache: all'ospedale Di Venere eseguiti i primi interventi - Avviate con successo le prime procedure di ablazione con radiofrequenza per il trattamento delle aritmie sopraventricolari: per i pazienti risoluzione del disturbo nel 90- Secondo baritoday.it