Carabinieri fermano auto con l' esplosivo | presi i presunti componenti della banda della marmotta

GALATONE – Svolta nell’indagine sulla “banda della marmotta”, la cricca divenuta l’incubo degli sportelli automatici di tutta la regione in poche settimane, utilizzando l'esplosivo per scardinare i forzieri. Fermati in due nel Salento nella tarda serata di ieri: sarebbero i presunti autori dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

News recenti che potrebbero piacerti

Hashish e cocaina: 28enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio. I Carabinieri fermano un giovane del posto di 28 anni e trovano hashish e cocaina già suddivisi in dosi. Sequestrati in totale oltre 120 grammi di stupefacente tra strada e abitazione… Vai su Facebook

Non si fermano all’alt, inseguimento notturno dei carabinieri sulla Colombo https://ilfaroonline.it/2025/10/23/non-si-fermano-allalt-inseguimento-notturno-dei-carabinieri-sulla-colombo/621627/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #crona - X Vai su X

Carabinieri fermano auto con l'esplosivo: presi nel Salento i presunti componenti della “banda della marmotta” - GALATONE – Svolta nell’indagine sulla “banda della marmotta”, la cricca divenuta l’incubo degli sportelli automatici di tutta la regione in poche settimane, utilizzando l'esplosivo per scardinare i fo ... Riporta lecceprima.it

Galatone (LE), fermati due ventenni con materiale esplosivo destinato a colpire bancomat - Due ventenni foggiani arrestati a Galatone con sei chili di esplosivo e arnesi da scasso. Come scrive trmtv.it

Assalti ai bancomat del Salento, svolta nelle indagini: fermati due ventenni del Foggiano, avevano esplosivo in auto - Nelle ultime settimane sono stati 13 gli assalti a sportelli e postamat, anche nella stessa provincia di Foggia ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it