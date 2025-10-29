Inter News 24 Capuano continua non spiegarsi dalla scelta di non assegnare il penalty al Lecce in seguito al tocco di Juan Jesus con il braccio. Non si spengono le polemiche dopo la vittoria del Napoli sul campo del Lecce per 1-0. L’episodio che ha acceso il dibattito riguarda Juan Jesus, difensore brasiliano degli azzurri, protagonista di un tocco di braccio in area durante il secondo tempo. Nonostante le proteste dei giocatori pugliesi, né l’arbitro né il VAR sono intervenuti per assegnare il calcio di rigore, decisione che ha scatenato numerose reazioni nel post-partita. Il commento di Giovanni Capuano e la reazione del mondo sportivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Capuano non si spiega il rigore negato al Lecce: «Il fallo è netto, non capisco la scelta dell’arbitro»