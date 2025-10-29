Captain America è papà | il nome della prima figlia di Chris Evans e Alba Baptista

Chris Evans è diventato papà: l’attore americano, celebre per aver interpretato Captain America nel Marvel Cinematic Universe, e la moglie Alba Baptista hanno accolto la loro prima figlia, Alma Grace Baptista Evans. La notizia, trapelata da fonti vicine alla coppia, ha colto di sorpresa i fan dell’Avenger, da sempre estremamente riservato sulla sua vita privata. Chris Evans è diventato papà. Evans, 44 anni, e la moglie, 28, si sono sposati nel settembre del 2023 con una cerimonia intima nella loro tenuta di Cape Cod, alla presenza di familiari e amici, tra cui alcuni colleghi di set come Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Amica.it

