Capodanno Matto 2025 | il 21 novembre da Faliero con l' evento di solidarietà di Avanti Tutta

Anche quest’anno continua la tradizione avviata da Leonardo Cenci: il Capodanno Matto torna per festeggiare in anticipo il nuovo anno ricordando l’entusiasmo e l’allegria di Leo.La Fondazione Avanti Tutta lo festeggerà insieme a un gruppo di amici, pronti a divertirsi e ridere nel segno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

