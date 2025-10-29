Capo Peloro il mare torna ai cittadini | rimosso a Torre Bianca cancello illegittimo dopo anni di blocco abusivo
Dopo anni di divieto di transito, i cittadini di Torre Bianca a Capo Peloro possono finalmente tornare a raggiungere liberamente la spiaggia. È stato infatti rimosso il cancello installato senza autorizzazioni in via Senatore Arena, che ostacolava l’accesso pedonale al litorale.L’intervento è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Anche quest’anno il cielo di Capo Peloro si è riempito di colori e magia: il Festival degli Aquiloni ci ha accolti ancora una volta, tra voli leggeri e sorrisi a faccia in su. Un brindisi a chi sa ancora stupirsi @prolococapopeloro Vai su Facebook