Capo Peloro il mare torna ai cittadini | rimosso a Torre Bianca cancello illegittimo dopo anni di blocco abusivo

Messinatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di divieto di transito, i cittadini di Torre Bianca a Capo Peloro possono finalmente tornare a raggiungere liberamente la spiaggia. È stato infatti rimosso il cancello installato senza autorizzazioni in via Senatore Arena, che ostacolava l’accesso pedonale al litorale.L’intervento è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Capo Peloro Mare Torna