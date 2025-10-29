Capitale italiana della cultura non è ancora finita | eventi per cercare di lasciare il segno

Agrigento capitale italiana della cultura prova a rialzarsi. Superato, e anche abbondantemente, il giro di boa, c'è un programma di eventi che cercherà, dopo mesi di confusione e polemiche, di lasciare il segno concreto. Il calendario autunnale, ricco di mostre, rassegne e spettacoli, arriva come.

Pistoia è la nuova Capitale italiana del libro 2026. L'annuncio è stato dato oggi dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia che si è svolta nella Sala della Crociera del MiC.

Moncalieri si candida a capitale italiana della cultura 2028 per celebrare otto secoli di vita

"Questo adesso": Ancona si candida a capitale italiana della cultura 2028 - Ancona cerca il bis dopo Pesaro 2024, "Questo adesso" è il claim, da un'espressione usata dal poeta che Ancona più l'ha ...

Capitale italiana della Cultura. Ancona candida il suo mare. Un museo firmato da Ferretti - C'è anche quello dello scenografo Premio Oscar, Bocelli alla cerimonia in caso di vittoria.

Capitale italiana della cultura 2028: sono 23 le città in gara - Sono 23 le città e Unioni di Comuni che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028.