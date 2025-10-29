Capitale italiana della cultura non è ancora finita | eventi per cercare di lasciare il segno

Agrigentonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agrigento capitale italiana della cultura prova a rialzarsi. Superato, e anche abbondantemente, il giro di boa, c'è un programma di eventi che cercherà, dopo mesi di confusione e polemiche, di lasciare il segno concreto. Il calendario autunnale, ricco di mostre, rassegne e spettacoli, arriva come. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

capitale italiana cultura 232"Questo adesso": Ancona si candida a capitale italiana della cultura 2028 - Ancona cerca il bis dopo Pesaro 2024, "Questo adesso" &#232; il claim, da un'espressione usata dal poeta che Ancona più l'ha ... Secondo rainews.it

capitale italiana cultura 232Capitale italiana della Cultura. Ancona candida il suo mare. Un museo firmato da Ferretti - C’&#232; anche quello dello scenografo Premio Oscar, Bocelli alla cerimonia in caso di vittoria. Si legge su msn.com

Capitale italiana della cultura 2028: sono 23 le città in gara - Sono 23 le città e Unioni di Comuni che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Si legge su primaonline.it

Cerca Video su questo argomento: Capitale Italiana Cultura 232