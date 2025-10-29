Capelli bianchi | una risposta del corpo per difendersi dai tumori
I capelli grigi da sempre dividono: per alcuni sono un simbolo di saggezza, per altri il primo segno del tempo che passa. Ma forse raccontano qualcosa di più profondo. Secondo un recente studio dell’Università di Tokyo, l’ingrigimento potrebbe non essere solo un effetto dell’età, bensì una. 🔗 Leggi su Today.it
“U&D”, Barbara De Santi rivela: “Ecco perché non tingerò più i capelli bianchi” Vai su Facebook
I capelli bianchi sono il frutto di un meccanismo di difesa anticancro. Derivano da cellule staminali danneggiate che si auto-eliminano #ANSA - X Vai su X
I capelli bianchi sono il frutto di un meccanismo di difesa dai tumori - L'incanutimento sembra essere l’effetto di una risposta protettiva ai danni del Dna. Riporta repubblica.it
Capelli bianchi: perché potrebbero essere un segnale di autodifesa del corpo - Secondo l’Università di Tokyo, l’ingrigimento dei capelli nasconde un meccanismo di difesa naturale contro i danni al DNA. msn.com scrive
Capelli bianchi: l'autodifesa delle staminali contro il melanoma - Uno studio giapponese evidenzia come i capelli bianchi siano il segnale dell'intervento di queste cellule in risposta ai danneggiamenti del Dna ... Segnala metropolitano.it