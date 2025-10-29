Capcom aggiorna le vendite dei suoi giochi | bene DMC 5 ma male Monster Hunter Wilds

Capcom ha diffuso i nuovi dati di vendita dei suoi titoli di punta, aggiornando le statistiche dell’anno fiscale 2025 e offrendo un quadro chiaro di quali franchise stiano funzionando e quali, invece, stentino a crescere. A dominare la classifica troviamo Devil May Cry 5, che continua a stupire per la sua longevità commerciale: nonostante i cinque anni trascorsi dal lancio, ha raggiunto 10,78 milioni di copie vendute, trainando le vendite soprattutto nel primo trimestre. A deludere invece è Monster Hunter Wilds. Alle sue spalle spiccano i titoli della saga Resident Evil, ormai una vera e propria garanzia per il publisher giapponese. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Capcom aggiorna le vendite dei suoi giochi: bene DMC 5 ma male Monster Hunter Wilds

