Caparezza esordisce come fumettista
L’evento musicale più forte di Lucca Comics & Games 2025 è legato alla presenza di Caparezza, che presenta in anteprima nazionale, venerdì 31 ottobre, il suo nuovo album Orbit orbit. Dopo aver annunciato l’attesissimo ritorno al live nella prossima estate e l’uscita del suo nuovo disco, accompagnato da un fumetto, Caparezza è pronto a tornare a Lucca Comics & Games per presentare l’intero progetto, che unisce ed esalta le sue due anime, quella di musicista e quella di grande appassionato di fumetti. L’artista tornerà al festival dopo la straordinaria partecipazione nel 2021 che ha germinato in lui l’idea di lavorare anche nel campo fumettistico: i fan potranno incontrarlo per firmacopie e incontri con il pubblico da domani a sabato 1° novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Italian Music. Caparezza ha rivelato la tracklist del nuovo album “Orbit Orbit”, in uscita questo venerdì in tutti i negozi di dischi e nei digital store. Vai su Facebook
Caparezza esordisce come fumettista - L’evento musicale più forte di Lucca Comics & Games 2025 è legato alla presenza di Caparezza, che presenta in anteprima nazionale, venerdì 31 ottobre, il suo nuovo album Orbit orbit. Da msn.com
Il ritorno di Caparezza: un nuovo singolo e un disco-fumetto - fumetto in uscita il 31 ottobre per BMG, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Lo riporta iodonna.it
Caparezza: “Orbit Orbit” segna il ritorno dopo il silenzio - Dopo quattro anni di silenzio discografico, Caparezza torna con un nuovo album: “Orbit Orbit”, in uscita il 31 ottobre. Come scrive rockol.it