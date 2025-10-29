caparezza esordisce come fumettista

L’evento musicale più forte di Lucca Comics & Games 2025 è legato alla presenza di Caparezza, che presenta in anteprima nazionale, venerdì 31 ottobre, il suo nuovo album Orbit orbit. Dopo aver annunciato l’attesissimo ritorno al live nella prossima estate e l’uscita del suo nuovo disco, accompagnato da un fumetto, Caparezza è pronto a tornare a Lucca Comics & Games per presentare l’intero progetto, che unisce ed esalta le sue due anime, quella di musicista e quella di grande appassionato di fumetti. L’artista tornerà al festival dopo la straordinaria partecipazione nel 2021 che ha germinato in lui l’idea di lavorare anche nel campo fumettistico: i fan potranno incontrarlo per firmacopie e incontri con il pubblico da domani a sabato 1° novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

