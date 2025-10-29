Capannoli | inaugurata ' Dog ' n Roll' l' attività di toelettatura per animali

Pisatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo servizio per gli amanti degli animali ha aperto i battenti a Capannoli. Si tratta di 'Dog ‘n Roll’, l'innovativa attività di toelettatura per cani e altri animali d'affezione inaugurata in via Volterrana 70, che porta la firma della giovane imprenditrice Giulia Silva. L'inaugurazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

