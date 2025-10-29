Capaccio Paestum undicesimo Campionato Mondiale Pizza DOC

Dal 11 al 13 novembre al NEXT di CapaccioPaestum arriva l’undicesimo Campionato Mondiale Pizza DOC con oltre 30 Paesi rappresentati. Da martedì 11 a giovedì 13 novembre 2025 torna il Campionato Mondiale Pizza DOC. L’undicesima edizione del Campionato, uno degli eventi più importanti e sentiti del Mondo Pizza, si terrà all’interno degli spazi del NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Cafasso, a pochi passi dagli affascinanti templi di Capaccio – Paestum, in provincia di Salerno. Un’edizione speciale che celebra il primo decennio della kermesse, supportata dall’amministrazione comunale di Capaccio, dalla Provincia di Salerno, dalla Regione Campania e dalla Camera di Commercio di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it

