Caos in Consiglio Salta la diretta polemica in minoranza

Serata complicata, quella di lunedì in Consiglio comunale. A causa di un guasto tecnico, gli interventi dei consiglieri collegati da remoto si sono sentiti solo in aula e non nella diretta streaming seguita dai cittadini da casa. Un problema che ha impedito anche la registrazione audio ufficiale, rendendo impossibile la trascrizione degli interventi nel verbale. Tra le voci rimaste "mute" per il pubblico c'è quella del consigliere di minoranza Francesco Fiordomo, che stava presentando una mozione sui rincari del servizio mensa nelle scuole. Nonostante i tentativi dei tecnici, il collegamento non è stato ripristinato.

