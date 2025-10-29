Cantieri lavori sul raccordo Siena-Firenze a San Casciano sud e Siena Nord

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze saranno eseguiti interventi di ripristino localizzato della pavimentazione in corrispondenza degli svincoli di San Casciano Sud e Siena Nord. Per consentire l’esecuzione dei lavori saranno necessarie limitazioni provvisorie al transito.Nel dettaglio, nelle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

#focusFirenze. Aggiorniamo i cittadini del comune di Firenze sui cantieri di Publiacqua in essere fino a oggi, 28 ottobre, sulla rete idrica di Firenze che potrebbero avere effetti sul traffico locale: - Piazzale della Porta al Prato (altezza civico 51), lavori di sostituzi Vai su Facebook

