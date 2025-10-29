Cantiere sul ponte della Marradese lavori verso la fine Restituiamo alla comunità una strada più sicura
Stanno per concludersi i lavori di completamento, consolidamento e messa in sicurezza del ponte sulla provinciale 19 “Marradese” al chilometro 2+500 nel Comune di Modigliana. Rimane da ultimare il collaudo dell’opera e la pulizia finale di cantiere. L’intervento ha permesso di migliorare le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
