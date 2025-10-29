Canna fumaria sulla facciata del palazzo lede il decoro dell’immobile ma il condomino perde la causa lo stesso
La canna fumaria del ristorante lede il decoro architettonico, ma non si può buttare giù perché i condomini avevano accettato la costruzione.Si è conclusa così una lunga battaglia legale tra un condomino e il ristorante al piano terra di un edificio sul lungolago di Passignano sul Trasimeno. La. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
