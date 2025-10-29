Canna fumaria sulla facciata del palazzo lede il decoro dell’immobile ma il condomino perde la causa lo stesso

Perugiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La canna fumaria del ristorante lede il decoro architettonico, ma non si può buttare giù perché i condomini avevano accettato la costruzione.Si è conclusa così una lunga battaglia legale tra un condomino e il ristorante al piano terra di un edificio sul lungolago di Passignano sul Trasimeno. La. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Canna fumaria in condominio, le regole per installarla - La canna fumaria è un’opera realizzata per convogliare i fumi derivanti da una combustione dall’interno di un locale verso l’esterno. Secondo edilportale.com

Via della Scrofa, i residenti contro un ristorante: «Installata canna fumaria abusiva nel nostro palazzo» - È stato montato nei giorni scorsi un grande condotto all’interno del cortile di un condominio, che sta creando non ... Lo riporta roma.corriere.it

installazione di canna fumaria in facciata: limiti - Con riferimento al quesito posto, evidenzio che la canna fumaria è un'opera finalizzata a convogliare i fumi derivanti da una combustione dall'interno di un locale o camera di combustione (es. Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Canna Fumaria Facciata Palazzo