Cani dal pelo blu la scoperta choc a Chernobyl e lo studio per salvare l' uomo dalle radiazioni

Una scoperta a dir poco incredibile quella avvenuta a Chernobyl, dove sono stati avvistati dei cani dalla folta pelliccia blu. Si tratta di animali randagi, liberi di spostarsi dove vogliono, anche nei pressi della centrale nucleare. Gli esperti ancora non riescono a spiegarsi un simile fenomeno. La cosa importante, tuttavia, è che i cani, nonostante il bizzarro colore, stanno bene. A dare la notizia è stata l'organizzazione Dogs of Chernobyl, che ha parlato di esperienza davvero unica. In effetti non si sono mai visti animali di questo colore. Dogs of Chernobyl, associata all'organizzazione no-profit Clean Futures Fund, si occupa dal 2017 di assistere cani e altri bestiole randagie che si trovano nella zona, fornendo cibo, acqua e cure mediche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cani dal pelo blu, la scoperta choc a Chernobyl e lo studio per salvare l'uomo dalle radiazioni

