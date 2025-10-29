Cane salvato dalla Polstrada di Battifolle

29 ott 2025

A notarlo per primi sono stati alcuni viaggiatori che lo avevano incrociato dentro all'area di servizio Badia al Pino est. Betti, una meticcia bianca di grossa taglia, si aggirava nella zona impaurita senza lasciarsi avvicinare da nessuno. Sono stati gli agenti della polizia stradale di Arezzo a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

