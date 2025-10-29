Can Yaman pronto a tornare su Canale 5 con una nuova serie turca inedita Ecco quando

Il pubblico italiano si prepara ad accogliere un ritorno che farà impazzire i fan: Can Yaman è pronto a tornare su Canale 5 con una nuova serie turca inedita, già diventata un piccolo caso mediatico nel suo Paese d’origine. Dopo il successo di DayDreamer – Le ali del sogno e la parentesi italiana con Viola come il mare, l’attore più amato della TV turca è pronto a riconquistare il prime time di Mediaset con un progetto completamente nuovo. Secondo le prime indiscrezioni, la serie — provvisoriamente intitolata “El Turco: il ritorno” — sarà un thriller romantico ambientato tra Istanbul e Venezia, con una trama ricca di misteri, passioni e colpi di scena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

"Dal 1° dicembre, Rai 1. Il mare è pronto. La giungla ascolta. La leggenda torna a respirare" Recensione $CanYaman$Sandokan - X Vai su X

Alessandro Preziosi e Can Yaman come Sandokan e Yanez, l’amico più fedele. Dopo la premiere all’Auditorium, il cast ha festeggiato al Maxxi con un party esclusivo per l’inaugurazione della mostra dedicata all’universo della serie: tra costumi originali, sciab Vai su Facebook

Rai contro Mediaset, la serie TV Sandokan diventa un caso: tutta colpa di Maria De Filippi - Manca sempre meno alla partenza della serie evento più attesa degli ultimi anni, e il protagonista Can Yaman si ritrova già al centro di una storica faida. Scrive libero.it

Can Yaman alla Festa del Cinema di Roma: «Il mio Sandokan è un personaggio moderno, che appoggia le diversità e l’integrazione. La parte emotiva è stata la più intensa» - A Roma, l'attore turco presenta la nuova serie Sandokan insieme al regista Jan Maria Michelini, e il resto del cast: Alessandro Preziosi, Alanah Bloor ed Ed W ... Riporta vanityfair.it

Sandokan è finalmente tornato e la serie con Can Yaman (che abbiamo visto in anteprima) diverte e intrattiene - Aveva senso riadattare la saga di romanzi di Salgari, cinquant’anni dopo la serie Rai che rese celebre il personaggio? Segnala wired.it