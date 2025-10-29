Can Yaman preferisce De Filippi a Carlucci

Can Yaman ha detto no a Milly Carlucci: non sarà ballerino per una notte, ma sarà ospite a C'è Posta per te. Pare che l'attore abbia preferito Maria De Filippi alla conduttrice di Rai 1. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Can Yaman preferisce De Filippi a Carlucci

#CanYaman, durante la conferenza stampa alla Festa del Cinema di Roma, ha parlato delle sue emozioni nel portare in scena #Sandokan: “All’inizio mi preoccupavo soprattutto dell’aspetto fisico, di essere all’altezza delle scene d’azione, ma poi il regista mi Vai su Facebook

El Turco con Can Yaman come Viola come il Mare: Mediaset preferisce lo streaming alla prima serata di Canale 5 - El Turco, la nuova serie tv storica con Can Yaman, è stata acquistata da Mediaset che proporrà una programmazione simile a quella di Viola come il Mare. Lo riporta comingsoon.it

Can Yaman e la fidanzata Sara Bluma si trasferiscono a Madrid - Appena conclusa l’emozionante presentazione di Sandokan alla Festa del Cinema di Roma, Can Yaman è partito per Madrid, dove girerà una nuova serie nelle prossime settimane. alphabetcity.it scrive

Sandokan: ultimi giorni per scoprire la mostra al MAXXI e i segreti della serie con Can Yaman - Ancora per poche è possibile visitare, al museo MAXXI di Roma, la mostra allestita per Sandokan, la serie evento con Ed Westwick e Can Yaman: ecco cosa si può vedere senza pagare un euro ... Scrive msn.com