Campogalliano al via i lavori di rigenerazione del Parco Le Montagnole

Modenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la riqualificazione del Parco Le Montagnole. La scorsa settimana è cominciato l’intervento che interessa la più estesa area verde del territorio di Campogalliano, finalizzato a valorizzare il luogo e riaffermarne il valore storico, attraverso la citazione di alcuni elementi simbolici. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

