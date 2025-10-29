Campogalliano al via i lavori di rigenerazione del Parco Le Montagnole
È iniziata la riqualificazione del Parco Le Montagnole. La scorsa settimana è cominciato l’intervento che interessa la più estesa area verde del territorio di Campogalliano, finalizzato a valorizzare il luogo e riaffermarne il valore storico, attraverso la citazione di alcuni elementi simbolici. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
