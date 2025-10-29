Campo Scuola apertura più vicina | Omologazione ampliamento con abbattimento e nuove torri faro GALLERIA FOTOGRAFICA

Ternitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sopralluogo molto atteso per capire gli sviluppi ed il cronoprogramma, inerente al completamento del Campo Scuola Casagrande. I commissari della prima e seconda commissione, accompagnati dall’assessore allo sport Marco Schenardi, hanno potuto ascoltare le parole del Rup Giacomo Falcetti e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Apertura delle piste da sci. Si inizia col campo scuola - I primi impianti a funzionare in questa stagione saranno quelli della Macinaie. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Campo Scuola Apertura Pi249