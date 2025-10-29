Campo Scuola apertura più vicina | Omologazione ampliamento con abbattimento e nuove torri faro GALLERIA FOTOGRAFICA
Un sopralluogo molto atteso per capire gli sviluppi ed il cronoprogramma, inerente al completamento del Campo Scuola Casagrande. I commissari della prima e seconda commissione, accompagnati dall’assessore allo sport Marco Schenardi, hanno potuto ascoltare le parole del Rup Giacomo Falcetti e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altre letture consigliate
L’appuntamento è per le 10 del 9 novembre al Campo Scuola “Pippo Di Natale” - facebook.com Vai su Facebook
- Austin Reaves è cresciuto in un paesino di 1000 abitanti nello stato dell'Arkansas. - prima e dopo la scuola si è sempre occupato del bestiame nella fattoria di famiglia. Lo fa ancor oggi d'estate. - si è diplomato in un liceo nel quale c'erano 52 studenti in totale - X Vai su X
Apertura delle piste da sci. Si inizia col campo scuola - I primi impianti a funzionare in questa stagione saranno quelli della Macinaie. Scrive lanazione.it