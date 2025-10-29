Campionato di Serie A2 maschile

Torna a casa senza punti l’ ATM Macerata dalla trasferta di Prato. Dopo il convincente 6-0 rifilato ad Alghero nella terza giornata, i marchigiani hanno trovato sulla loro strada un Bisenzio in forma, che si è imposto 4-2 nella quarta giornata del campionato di Serie A2 maschile di tennis. Un risultato che replica esattamente quello dell’andata. Sul cemento toscano, la squadra di Fabiano Tombolini ha raccolto meno di quanto sperato, con i singolari che hanno indirizzato l’incontro prima dei doppi. Una giornata che conferma la difficoltà nel confronto diretto con una delle formazioni di riferimento del girone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campionato di Serie A2 maschile

Argomenti simili trattati di recente

Serie A, 0-1. Vittoria di misura degli azzurri: vetta salva. Alle 20.45 Atalanta-Milan Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-nona-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-nap - facebook.com Vai su Facebook

A2 maschile: al TC Genova la vetta del girone - Giornata trionfale per il TC Genova che, alla quarta giornata del campionato di serie A2 maschile, conquista la vetta del girone e gioisce davanti al pubblico amico. Secondo liguriasport.com

Serie A2, Tc Alghero sconfitto ad Albinea - Nella quarta giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre maschile il Tc Alghero perde 5- algheroeco.com scrive

Serie A2, Tc Milano travolgente a Brindisi: 5-1 e secondo posto consolidato - Prestazione autoritaria e di grande solidità per il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, che nella quarta giornata del Campionato di Serie A2 maschile ha conquistato un successo netto per 5- Come scrive spaziotennis.com