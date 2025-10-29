Campi Flegrei pessima notizia | l’annuncio appena arrivato
– Il monitoraggio dei Campi Flegrei offre nuovi spunti di riflessione dopo la pubblicazione del recente bollettino dell’ Ingv. Secondo gli ultimi dati, il sollevamento del suolo ha registrato una crescita che raggiunge i 2 centimetri al mese, superando la media degli 1,5 centimetri osservata negli scorsi mesi. Il rapporto, che si riferisce alla settimana dal 20 al 26 ottobre, specifica che si tratta di una rilevazione «provvisoria», in attesa di ulteriori analisi da parte degli esperti. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
