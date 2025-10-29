Il nuovo bollettino pubblicato dall’ Ingv introduce un elemento di novità nel comportamento dei Campi Flegrei: il sollevamento del suolo è tornato a crescere a una velocità di 2 centimetri al mese, in aumento rispetto agli 1,5 centimetri registrati negli ultimi mesi. Il dato riguarda la settimana tra il 20 e il 26 ottobre e, come precisa l’Istituto, è «provvisorio» in attesa di ulteriori conferme, ma rappresenta comunque un segnale di cambiamento nel trend recente. Il fenomeno non è nuovo: tra il 15 e il 19 febbraio 2025, in corrispondenza di un importante sciame sismico, il suolo aveva raggiunto una velocità di sollevamento di 3 centimetri al mese, per poi stabilizzarsi in primavera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Campi Flegrei, il suolo torna a sollevarsi: nuova accelerazione nel monitoraggio