Campi Flegrei il suolo torna a sollevarsi di 2 centimetri al mese | i dati Ingv
Nella settimana tra il 20 e il 26 ottobre registrati 178 terremoti nell’area dei Campi Flegrei, di cui 66 concentrati nel solo 25 ottobre. La scossa più forte: magnitudo 2.8. Un dato provvisorio, ma che segna un cambio di passo rispetto agli ultimi mesi. Il suolo dei Campi Flegrei torna a sollevarsi più velocemente. Secondo . 🔗 Leggi su 2anews.it
Sul sito dell'INGV Osservatorio Vesuviano è stato pubblicato il bollettino settimanale di sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei (20-26 ottobre 2025). https://buff.ly/vJ9VIli #INGV #osservatoriovesuviano #campiflegrei #sorveglianzavulcanica - facebook.com Vai su Facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 3.1 ore 00:51 IT del 26-10-2025 a Campi Flegrei Prof= 2.4 Km #INGV_44524112 - X Vai su X
Ai Campi Flegrei il suolo torna a sollevarsi di 2 centimetri al mese: i dati dell’ultimo bollettino dell’Ingv - Nell'ultimo bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei si legge che il sollevamento del suolo è nuovamente di 2 centimetri al mese, contro ... Lo riporta fanpage.it
Campi flegrei, cresce velocemente l'aumento del suolo: ecco quanto nelle ultime due settimane - I dati monitorati negli ultimi 15 giorni dall'Osservatorio vesuviano dell'Ingv, relativi ai Campi Flegrei, evidenziano un aumento del sollevamento del suolo, con un valore medio preliminare di velocit ... napolitoday.it scrive
Terremoto Campi Flegrei oggi, magnitudo 1.4/ L’appello dei cittadini: “Vogliamo più tutele per il bradisismo” - Teremoto Campi Flegrei oggi, 27 ottobre 2025: nuove scosse nella notte con la popolazione sempre più preoccupata ... Riporta ilsussidiario.net