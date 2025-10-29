Campi Flegrei il suolo torna a sollevarsi di 2 centimetri al mese | i dati Ingv

Nella settimana tra il 20 e il 26 ottobre registrati 178 terremoti nell’area dei Campi Flegrei, di cui 66 concentrati nel solo 25 ottobre. La scossa più forte: magnitudo 2.8. Un dato provvisorio, ma che segna un cambio di passo rispetto agli ultimi mesi. Il suolo dei Campi Flegrei torna a sollevarsi più velocemente. Secondo . 🔗 Leggi su 2anews.it

