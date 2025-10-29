campania muore dopo cinque mesi dal ribaltamento del trattore

Federacma: “Quattro decessi in pochi mesi, serve la revisione obbligatoria”. Dopo cinque mesi di lotta tra la vita e la morte, si è spento all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno l’agricoltore di 55 anni coinvolto in un gravissimo incidente con il trattore lo scorso 26 maggio a Capaccio Paestum. Quel giorno, mentre lavorava con una trincia in un podere privato in località Feudo, il mezzo si ribaltò finendo in un fosso e travolgendolo. L’uomo, gravemente ferito, non si è mai ripreso dalle conseguenze dell’impatto, nonostante i soccorsi immediati, l’intervento dell’elisoccorso e i lunghi mesi di ricovero. 🔗 Leggi su Zon.it

