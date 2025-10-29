Camminare fa bene davvero | come iniziare con il walking e perché funziona
Il walking è l’attività più semplice e naturale, ma anche tra le più efficaci. L’esperto spiega come iniziare passo dopo passo, con la giusta tecnica, frequenza e ritmo per ottenere benefici su cuore, peso e mente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Gruppo di cammino di Civitavecchia La signora Maria Luisa ha 82 anni e viene da Viterbo a camminare con noi. Lo fa con un entusiasmo contagioso, lo fa perché camminare nel nostro gruppo la fa star bene. Non solo salute fisica, ma anche psicologica. Tu Vai su Facebook
Il numero dei passi non conta: ecco cosa davvero fa la differenza per la tua salute - 000 passi al giorno: la chiave per la salute è la durata della camminata. Si legge su msn.com
Camminare, ma facendolo bene - Il medico sportivo smonta i falsi miti più diffusi sulla camminata e spiega come trasformarla in una vera strategia di salute ... Segnala msn.com
Camminare per un chilometro e mezzo al giorno fa bene alla salute - Camminare per un chilometro e mezzo al giorno, poi, può aiutarci senza dubbio a rimanere in forma, ma anche a ... Riporta esquire.com