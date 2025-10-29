Camerun e Costa d’avorio intrappolati nel passato

Internazionale.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rielezione di leader ultraottantenni nei due paesi dell’Africa francofona è la conseguenza di un immobilismo politico che rende impossibile qualunque alternanza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

camerun e costa d8217avorio intrappolati nel passato

© Internazionale.it - Camerun e Costa d’avorio intrappolati nel passato

Scopri altri approfondimenti

camerun costa d8217avorio intrappolatiCamerun e Costa d’avorio intrappolati nel passato - La rielezione di leader ultraottantenni nei due paesi dell’Africa francofona è la conseguenza di un immobilismo politico che rende impossibile qualunque alternanza. Si legge su internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Camerun Costa D8217avorio Intrappolati