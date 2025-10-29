Camerun e Costa d’avorio intrappolati nel passato
La rielezione di leader ultraottantenni nei due paesi dell’Africa francofona è la conseguenza di un immobilismo politico che rende impossibile qualunque alternanza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Oggi si tengono le #elezioni presidenziali in #Camerun. A breve si voterà anche in Costa d’Avorio e in Tanzania. Queste tornate elettorali mettono in luce sfide come la partecipazione elettorale limitata, il divario generazionale e sistemi politici poco competitivi. - X Vai su X
