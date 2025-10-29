Camera di commercio di Bergamo il presidente Zambonelli ?nel Comitato Esecutivo di Unioncamere

Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di commercio di Bergamo, è stato eletto dall’Assemblea di Unioncamere nella seduta del 29 ottobre a Roma per entrare a far parte del Comitato Esecutivo. Commenta Giovanni Zambonelli: “Accolgo con grande onore e senso di responsabilità l’elezione nel Comitato Esecutivo di Unioncamere. Questo risultato non è solo un riconoscimento personale, ma soprattutto l’attestazione della qualità del lavoro che svolge la Camera di commercio di Bergamo a supporto del nostro vivace tessuto economico. Far parte di questo organo decisionale rappresenta una preziosa opportunità per contribuire a definire le politiche delle Camere di commercio a livello nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Camera di commercio di Bergamo, il presidente Zambonelli ?nel Comitato Esecutivo di Unioncamere

News recenti che potrebbero piacerti

Camera di Commercio dell'Umbria comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle imprese individuali non più operative in Umbria. Vai all'albo camerale - X Vai su X

La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ha partecipato all’Assemblea generale di INSULEUR, tenutasi il 17 ottobre 2025 a Syros, presso la Camera di Commercio delle Isole Cicladi Un appuntamento strategico per contribuire al dialogo europeo s Vai su Facebook

Camera di Commercio, si aprono già le trattative per la presidenza: dal Mazzoleni-bis all’ipotesi Agnelli - La Camera di Commercio di Bergamo si prepara alle grandi manovre che contraddistinguono il rinnovo della carica di presidente: con il mandato di Carlo Mazzoleni e del consiglio attualmente in carica ... Scrive bergamonews.it

Bergamo, tra Camera di Commercio, Fiera e associazioni: il domino delle poltrone e i nomi nuovi - Avrà più di un motivo per essere ricordata la celebrazione dell’80° anniversario di fondazione di Confcommercio. Riporta bergamo.corriere.it

Zambonelli neo presidente della Camera, ma unità da ritrovare - Giovanni Zambonelli comincia la sua storia di numero uno di largo Belotti, riuscendo ad eludere per un soffio la «trappola» del quorum che poteva costringere ai tempi supplementari, congelando la ... Segnala ecodibergamo.it