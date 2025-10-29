Cambio al vertice in Questura Ivo Morelli prende il comando
Cambio della guardia in piazzale Bornaccini. Dal prossimo 3 novembre, la Questura di Rimini sarà guidata da Ivo Morelli, 58 anni, originario di San Giovanni Rotondo, che succederà a Olimpia Abbate, in servizio in città dal novembre 2023 e ora destinata a Roma, dove entrerà a far parte della segreteria del capo della polizia, come direttrice dell’ufficio dedicato ad analisi, coordinamento e documentazione. Morelli arriva da Piacenza, dove ha diretto la Questura negli ultimi tre anni, dopo un lungo percorso professionale che lo ha visto protagonista soprattutto a Milano, città in cui ha maturato gran parte della sua carriera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
