Federconsumatori Grosseto – dicono i suoi rappresentanti – sta ricevendo numerose segnalazioni per il repentino passaggio di proprietà della palestra di Grosseto in via Aurelia Nord. Stiamo parlando della ex GymFive, ora gestita dal nuovo marchio ’ Green Theory ’. "Secondo le testimonianze raccolte – dice ancora l’associazione –, il cambio di gestione e quindi anche di politiche di abbonamento sarebbe avvenuto senza alcun preavviso agli iscritti. Molti utenti si sono visti comunicare che la struttura era passata sotto nuova gestione, con il conseguente cambiamento delle condizioni di abbonamento: 199 euro subito, per i mesi già pagati c’è la ’rottamazione’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cambia il gestore della palestra: "Pagamenti doppi"