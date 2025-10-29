Camavinga mostra il suo fisico scolpito | svela il suo segreto sul ring
Il giocatore del Real Madrid mostra sui social un fisco da urlo. Il segreto di Camavinga sembra stare nel nuovo metodo di allenamento con guantoni e ring improvvisato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
