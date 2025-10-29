Calha è un cecchino Sucic un mago | Fiorentina ko con l' Inter 3-0 Bologna-Torino 0-0 che noia! La Cremonese inguaia il Genoa e Vieira 0-2
INTER-FIORENTINA 3-0 MARCATORI: 21'st e 43'st (rig) Calhanoglu, 26'st Sucic. INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6.5, Bisseck 6.5, Bastoni 6.5 (44'st Frattesi sv); Dumfries 6 (32'st Carlos Augusto 6), Barella 6.5 (40'st Zielinski sv), Calhanoglu 8, Sucic 7, Dimarco 6.5; Esposito 6 (32'st Bonny 6), Lautaro 6 (44'st Luis Henrique sv). In panchina: Calligaris, Taho, De Vrij, Acerbi, Alexiou, Diouf, Mosconi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
