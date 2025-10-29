Calcioscommesse Operazione penalty | 5 agli arresti domiciliari per frode sportiva | coinvolto anche un arbitro! L’inchiesta partita da una segnalazione dell’Agenzia Dogane

Calcioscommesse, Operazione penalty: 5 agli arresti domiciliari per frode sportiva nelle serie minori: coinvolto anche un arbitro calabrese Un nuovo caso di frode sportiva scuote il mondo del calcio italiano, questa volta nelle serie minori. Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Tra gli indagati

Un'associazione a delinquere corrompeva arbitri per falsare i risultati con rigori inesistenti ed espulsioni ingiustificate. Il sistema scoperchiato dall'operazione "Penalty" Vai su Facebook

Operazione penalty, 5 agli arresti domiciliari per frode sportiva nelle serie minori - Leggi su Sky Sport l'articolo Operazione penalty, 5 agli arresti domiciliari per frode sportiva nelle serie minori ... Riporta sport.sky.it

Partite truccate e arbitri corrotti: 5 arresti nell’operazione “Penalty” su calcioscommesse - Dalle prime ore del 29 ottobre, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito un’operazione congiunta che ha portato agli arresti domiciliari di cinque persone, accusate di far parte di un’organizza ... Riporta msn.com

Calcioscommesse, arbitri corrotti: rigori inesistenti e rossi per falsare i risultati. Tra i 5 arrestati anche un direttore di gara - Un'associazione a delinquere corrompeva arbitri per falsare i risultati con rigori inesistenti ed espulsioni ingiustificate. Lo riporta ilfattoquotidiano.it