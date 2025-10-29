Calcioscommesse Operazione penalty | 5 agli arresti domiciliari per frode sportiva | coinvolto anche un arbitro! L’inchiesta partita da una segnalazione dell’Agenzia Dogane

Calcionews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calcioscommesse, Operazione penalty: 5 agli arresti domiciliari per frode sportiva nelle serie minori: coinvolto anche un arbitro calabrese Un nuovo caso di frode sportiva scuote il mondo del calcio italiano, questa volta nelle serie minori. Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Tra gli indagati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calcioscommesse operazione penalty 5 agli arresti domiciliari per frode sportiva coinvolto anche un arbitro l8217inchiesta partita da una segnalazione dell8217agenzia dogane

© Calcionews24.com - Calcioscommesse, Operazione penalty: 5 agli arresti domiciliari per frode sportiva: coinvolto anche un arbitro! L’inchiesta partita da una segnalazione dell’Agenzia Dogane

Contenuti che potrebbero interessarti

calcioscommesse operazione penalty 5Operazione penalty, 5 agli arresti domiciliari per frode sportiva nelle serie minori - Leggi su Sky Sport l'articolo Operazione penalty, 5 agli arresti domiciliari per frode sportiva nelle serie minori ... Riporta sport.sky.it

calcioscommesse operazione penalty 5Partite truccate e arbitri corrotti: 5 arresti nell’operazione “Penalty” su calcioscommesse - Dalle prime ore del 29 ottobre, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito un’operazione congiunta che ha portato agli arresti domiciliari di cinque persone, accusate di far parte di un’organizza ... Riporta msn.com

calcioscommesse operazione penalty 5Calcioscommesse, arbitri corrotti: rigori inesistenti e rossi per falsare i risultati. Tra i 5 arrestati anche un direttore di gara - Un'associazione a delinquere corrompeva arbitri per falsare i risultati con rigori inesistenti ed espulsioni ingiustificate. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Calcioscommesse Operazione Penalty 5