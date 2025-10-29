Calcioscommesse arbitri corrotti | rigori inesistenti e rossi per falsare i risultati Tra i 5 arrestati anche un direttore di gara

Nessun calciatore coinvolto. La Procura di Reggio Calabria, però, ha fatto luce su un’associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva il cui promotore era l’arbitro Luigi Catanoso, finito agli arresti domiciliari e già sospeso dagli organi di giustizia sportiva che avevano accertato le prime irregolarità. Il blitz dei carabinieri e della guardia di finanza è scattato stamattina all’alba quando, su richiesta del procuratore Giuseppe Borrelli, dell’aggiunto Stefano Musolino e dei pm Marco De Pasquale e Federico Sardegna, la stessa ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Andrea Iacovelli è stata notificata ad altri quattro indagati: Giancarlo Leone Fiumanò, Lorenzo Santoro, Giampiero Reale e Tommaso Reale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

