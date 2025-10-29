Calciomercato Milan Moretto | L’intenzione del Bournemouth è di riscattare Jimenez

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano delle novità per quanto riguarda il futuro del giovane Alex Jimenez: le ultime sul difensore del Bournemouth in prestito dal Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato milan moretto l8217intenzione del bournemouth 232 di riscattare jimenez

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “L’intenzione del Bournemouth è di riscattare Jimenez”

Approfondisci con queste news

calciomercato milan moretto l8217intenzioneCalciomercato Milan, Moretto chiarisce: perché l’arrivo di quel giocatore a gennaio non è un’opzione - Calciomercato Milan, l’esperto Moretto chiarisce le ragioni per cui l’operazione non rientra nei piani di gennaio Le indiscrezioni su un presunto interesse del Milan per Son Heung- Secondo calcionews24.com

calciomercato milan moretto l8217intenzioneCalciomercato Milan, sogno Tonali: tra il rinnovo col Newcastle e le voci di un clamoroso ritorno - Il centrocampista italiano prolunga in Inghilterra fino al 2029, ma il suo nome continua ad animare le trattative di mercato rossonere Il nome di Sandro Tonali torna a far parlare di sé nel mondo del ... Segnala calcionews24.com

calciomercato milan moretto l8217intenzioneCalciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro di Sandro Tonali - Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro di Sandro Tonali Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto sul cana ... Come scrive milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Moretto L8217intenzione