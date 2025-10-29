Calciomercato Milan ag Icardi | Nessuno si è fatto sentire Aspetteremo dicembre poi …

Elio Letterio Pino, agente di Mauro Icardi, ha parlato delle futuro del suo assistito, attualmente al Galatasaray accostato al Milan per il calciomercato di gennaio: ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ag. Icardi: “Nessuno si è fatto sentire. Aspetteremo dicembre, poi …”

Altre letture consigliate

#Milan, la verità su #Son. #Gimenez: ultima occasione? #Cardinale dice tutto. E #Leao ... #SempreMilan #calciomercato Vai su Facebook

#Calciomercato #Milan, attaccante: si tenta il colpo? "Diavolo tra i più interessati a ..." #SempreMilan - X Vai su X

Mercato Milan, l’agente manda un chiaro messaggio su Mauro Icardi - "Al momento nessuno della società si è fatto sentire, ho letto le dichiarazioni dei giorni scorsi del presidente e del CEO ma il capitano del Galatasaray non può attendere fine stagione per sapere le ... msn.com scrive

Calciomercato Milan, sta crescendo in casa rossonera la suggestione Mauro Icardi per l’attacco: l’argentino è il preferito di Allegri - Calciomercato Milan, sta crescendo in casa rossonera la suggestione Mauro Icardi per l’attacco: l’argentino è il preferito di Allegri Il calciomercato Milan continua la sua ricerca di un grande attacc ... Si legge su milannews24.com

Calciomercato Milan, Tare ha due chiari obiettivi per gennaio: il piano del direttore sportivo rossonero per rinforzare la rosa di Allegri - Il calciomercato Milan entra nel vivo in vista della ses ... calcionews24.com scrive