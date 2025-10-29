Calciomercato Juventus: Spalletti punta su Hjulmand e un terzino destro. I bianconeri è al lavoro per accontentare il tecnico toscano. Il cambio di allenatore in casa Juventus non ha risolto i problemi strutturali della rosa. Con Igor Tudor esonerato e Massimo Brambilla alla guida ad interim, l’attenzione della dirigenza si sposta già sul calciomercato Juventus, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Juventus, Comolli al lavoro per accontentare Spalletti: il tecnico ha chiesto due rinforzi precisi. Ecco le ultimissime