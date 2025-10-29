Calciomercato Juventus Comolli al lavoro per accontentare Spalletti | il tecnico ha chiesto due rinforzi precisi Ecco le ultimissime
Calciomercato Juventus: Spalletti punta su Hjulmand e un terzino destro. I bianconeri è al lavoro per accontentare il tecnico toscano. Il cambio di allenatore in casa Juventus non ha risolto i problemi strutturali della rosa. Con Igor Tudor esonerato e Massimo Brambilla alla guida ad interim, l’attenzione della dirigenza si sposta già sul calciomercato Juventus, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Calciomercato.it. . CALCIOMERCATO JUVENTUS: ULTIME NEWS LIVE Con Lorenzo Polimanti, Eleonora Trotta, Alessio Lento, Maurizio Russo, il punto sulla situazione in casa Juventus con la posizione di Tudor sempre più in bilico. #Calciomercato #Tudor # - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato #Juventus, occhi su #MaloGusto: può essere l'alternativa a Molina - X Vai su X
Calciomercato Juventus, Comolli al lavoro per accontentare Spalletti: il tecnico ha chiesto due rinforzi precisi. Ecco le ultimissime - Calciomercato Juventus: Spalletti punta su Hjulmand e un terzino destro. calcionews24.com scrive
Calciomercato Juve, dal nuovo centrocampista al terzino destro: Comolli corre ai ripari dopo la scelta di Spalletti. Ecco tutti i profili monitorati dai bianconeri - Calciomercato Juve, dal nuovo centrocampista al terzino destro: gli aggiornamenti sulle possibili mosse del club Il cambio di allenatore non ha risolto i problemi strutturali della rosa. Da juventusnews24.com
Calciomercato Juve, anche con Spalletti in panchina la priorità Juve non cambia: la lista di Comolli - Ecco tutti i nomi che interessano alla Vecchia Signora e le strategie del club per rinforzare ulteriormente la squadra co ... Riporta tuttosport.com