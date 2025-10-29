Calciomercato Juve: la rivelazione, Spalletti e molto attratto da quel giocatore. Potrebbe diventare la priorità per la prossima sessione inverare. La Juventus cambia allenatore, ma non le sue lacune. Igor Tudor è stato esonerato e Massimo Brambilla farà da traghettatore, ma l’arrivo imminente di Luciano Spalletti impone alla dirigenza di intervenire sul mercato con una priorità assoluta: un regista di qualità. Come riportato da Tuttosport, le idee di “Lucio” passano da un uomo che sappia “disegnare calcio in regia” (sulla scia di Pizarro, Brozovic o Lobotka), un ruolo in cui la Juve è attualmente scoperta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: la rivelazione, Spalletti è molto attratto da quel giocatore. Potrebbe diventare la priorità per gennaio