Calciomercato Inter per la difesa spunta un nome nuovo | gioca nella Roma

Calciomercato Inter. Tra le certezze di questo avvio di stagione in Serie A c’è senza dubbio Gianluca Mancini, leader difensivo della Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi, dopo otto giornate, vantano la miglior difesa del campionato, un dato che spiega gran parte del loro brillante avvio. Mancini è ormai l’anima del reparto arretrato romanista. Per temperamento, determinazione e capacità di guidare la linea difensiva, in molti lo hanno accostato a Marco Materazzi, icona dell’Inter del Triplete. Come l’ex nerazzurro, anche il centrale umbro unisce carattere e senso della posizione, incarnando quella “cattiveria agonistica” che Gasperini pretende dai suoi uomini. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it