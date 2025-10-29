Calciomercato Inter il Bayern Monaco si inserisce per il talento del Colonia

Gli occhi dell’ Inter si sono posati su un talento tedesco in rampa di lancio. Nelle ultime settimane è costante l’interesse del club nerazzurro per Said El Mala, attaccante diciannovenne in forza al Colonia. Il classe 2006 sin qui si è rivelato un grande protagonista della bella partenza della squadra in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

