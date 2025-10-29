Calciomercato Inter il Bayern Monaco si inserisce per il talento del Colonia

Gli occhi dell’ Inter si sono posati su un talento tedesco in rampa di lancio. Nelle ultime settimane è costante l’interesse del club nerazzurro per Said El Mala, attaccante diciannovenne in forza al Colonia. Il classe 2006 sin qui si è rivelato un grande protagonista della bella partenza della squadra in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, il Bayern Monaco si inserisce per il talento del Colonia

Contenuti che potrebbero interessarti

#calciomercato #Kim, contatti concreti con l'entourage: sfida di mercato tra Milan e Inter #milan #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Roma - Sfida Inter-Psg per Koné: la Roma lo valuta almeno 55 milioni di euro #ASRoma #Kone #calciomercato #Inter #Psg https://vocegiallorossa.it/calciomercato/calciomercato-roma-sfida-inter-psg-per-kone-la-roma-lo-valuta-almeno-55-mil - X Vai su X

Calciomercato Milan: derby con l’Inter per il difensore in uscita dal Bayern Monaco - Il mercato di gennaio si avvicina e le due squadre milanesi stanno già pianificando le prossime mosse. Segnala notiziemilan.it

La Bild: “Inter e Milan in corsa per Kim a gennaio” - Kim è ai margini del progetto dle Bayern ma secondo la Bild Milan e Inter potrebbero provarci nel mercato di gennaio ... Secondo ilnapolista.it

Mercato Inter: Marotta irritato anticipa la mossa, colpo a gennaio - I nerazzurri sono al lavoro per un colpo in entrata in difesa: potrebbe arrivare un'accelerazione già nella sessione invernale ... Riporta msn.com