Calciomercato estero una squadra francese piomba su Endrick e non è il Psg! L’annuncio di Fabrizio Romano sulla trattativa che vede protagonista il talento brasiliano del Real Madrid

Calcionews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato estero, una squadra francese piomba su Endrick (e non è il Psg)! L’annuncio di Romano. Si tratta per il prestito con il Real Madrid Arriva una vera e propria bomba di mercato firmata Fabrizio Romano. Il giornalista esperto di trasferimenti internazionali ha rivelato che l’Olympique Lione ha avviato le trattative con il Real Madrid . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

