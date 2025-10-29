Calciomercato estero una squadra francese piomba su Endrick e non è il Psg! L’annuncio di Fabrizio Romano sulla trattativa che vede protagonista il talento brasiliano del Real Madrid

Calciomercato estero, una squadra francese piomba su Endrick (e non è il Psg)! L’annuncio di Romano. Si tratta per il prestito con il Real Madrid Arriva una vera e propria bomba di mercato firmata Fabrizio Romano. Il giornalista esperto di trasferimenti internazionali ha rivelato che l’Olympique Lione ha avviato le trattative con il Real Madrid . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

