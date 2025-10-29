Calcio serie C Il Gubbio è pronto per il derby Riflettori su Rosaia e Di Massimo

GUBBIO – Prosegue la settimana di lavoro del Gubbio di mister Di Carlo, che dopo il ritorno alla vittoria sul campo del Carpi ha già messo nel mirino il derby casalingo di domenica contro la Ternana. I rossoblù possono ripartire da una prestazione di ottimo livello, in una partita che si è subito incanalata sui giusti binari anche grazie all’approccio messo in campo dai giocatori. Un altro fattore di grande rilevanza è stata una quasi inaspettata concretezza: al primo tiro il Gubbio ha trovato il vantaggio e con il secondo il raddoppio, destabilizzando gli avversari e riuscendo a mettere il match totalmente a proprio favore pochi minuti dopo con l’espulsione di Zagnoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

