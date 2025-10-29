Calcio Serie C Carpi ko con l’Union Brescia addio Coppa Italia
carpi 0 union Brescia 1 CARPI (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Lombardi (12’st Panelli), Pitti; Tcheuna (38’st Cortesi), Amayah (12’st Rosetti), Pietra, Rigo; Casarini, Arcopinto (12’st Figoli); Mahrani (24’st Stanzani). A disp. Sorzi, Perta, Rossini, Verza, Cecotti, Visani, Tourè. All. Cassani. UNION BRESCIA (3-5-2): Liverani; Balestrero, Silvestri, Armati; Vesentini (28’st Cisco), Valente (28’st Facchini), De Francesco (1’st Mercati), Fogliata, Boci; Cazzadori (16’st Bergomi), Vido (40’pt Leporini). A disp. Damioli, Gori, Rizzo, Sorensen, Zennaro, De Maria, Maistrello, Spagnoli. All. Diana. Arbitro: Leorsini di Terni Reti: 37’ Valente Note: spettatori totali 637. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Calcio ? serie BKT il mister Chiapella dell’Entella nel post partita: “Abbiamo retto bene nel primo tempo creando almeno 3 occasioni. Nel secondo tempo il Frosinone ha spinto di più mettendo in campo le sue individualità. Dobbiamo continuare così come fat - facebook.com Vai su Facebook
Si è svolta oggi, presso la Sala Assemblea della Lega Calcio Serie A a Milano, la conferenza stampa di presentazione dell’8ª edizione del Social Football Summit, l’evento internazionale dedicato alla Football Industry e ai temi di innovazione, sostenibilità, ma - X Vai su X
Carpi-Brescia: diretta live e risultato in tempo reale - Brescia di Martedì 28 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Scrive calciomagazine.net
Coppa Italia, a Carpi il Brescia scopre Valente e vola agli ottavi - In palio c’è l’accesso agli ottavi: ampio turnover per Diana, che dà fiducia a Valente in mediana e rispolvera il duo Maistrello- Secondo giornaledibrescia.it
Al Cabassi brilla la stella Valente: le pagelle di Carpi-Brescia - Grande prova del diciannovenne, in gol al debutto con l’Union e tra i professionisti. Segnala giornaledibrescia.it