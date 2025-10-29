Calcio scommesse e arbitri corrotti | 5 arresti a Reggio Calabria pilotavano i risultati per vincere le puntate
I carabinieri di Reggio Calabria e la Guardia di Finanza hanno arrestato cinque persone accusate di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata alle frodi sportive. Le indagini, coordinate dalla Procura reggina, sono partite da una segnalazione dell’Agenzia delle Dogane su flussi anomali di scommesse legati a una partita del campionato Primavera. A capo del sistema c’era un arbitro, che pilotava i risultati di vari incontri per farli coincidere con le puntate del gruppo. Anche dopo la sospensione, il direttore di gara avrebbe corrotto colleghi con somme fino a 10mila euro a partita. A finanziare le operazioni due imprenditori toscani, titolari di un’agenzia di scommesse a Sesto Fiorentino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
