Calcio la Roma aggancia il Napoli

20.41 La Roma opera l'aggancio in testa alla classifica al Napoli. All'Olimpico, i giallorossi domano 2-1 un ottimo Parma dopo una gara frizzante.Si sblocca nel la ripresa: Hermoso di testa (63'),poi Dobvyk (81') e Circati (86'). Nelle altre due gare delle 18.30, la Juventus vince con l'Udinese (3-1).Un Vlahovic in vena a segno su rigore dop soli 5', ma i friulani trovano il pari nel recupero con Zaniolo. Juve avanti con Gatti (67') e Yldiz (su rigore al 96').Vince il Como sul Verona,(3-1) Reti Douvakis,Serdar,Posch e Vojvoda. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it