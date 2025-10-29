Calcio la Roma aggancia il Napoli
20.41 La Roma opera l'aggancio in testa alla classifica al Napoli. All'Olimpico, i giallorossi domano 2-1 un ottimo Parma dopo una gara frizzante.Si sblocca nel la ripresa: Hermoso di testa (63'),poi Dobvyk (81') e Circati (86'). Nelle altre due gare delle 18.30, la Juventus vince con l'Udinese (3-1).Un Vlahovic in vena a segno su rigore dop soli 5', ma i friulani trovano il pari nel recupero con Zaniolo. Juve avanti con Gatti (67') e Yldiz (su rigore al 96').Vince il Como sul Verona,(3-1) Reti Douvakis,Serdar,Posch e Vojvoda. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
La Roma vince ancora: agganciato il Napoli in testa. Como show, tris al Verona e zona Champions - 1 il Parma all'Olimpico nel turno infrasettimanale. Scrive tuttosport.com
Udinese ko, Gasperini aggancia il Napoli - L'Udinese, prossima avversaria dell'Atalanta, va ko contro la Juventus. Secondo calcioatalanta.it
Serie A: la Roma batte il Parma e aggancia il Napoli in vetta. Vincono anche Juventus e Como - 1 il Parma agganciando così il Napoli in testa alla classifica; per ... torinogranata.it scrive