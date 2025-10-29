Calcio il Ravenna piega il Rimini e si guadagna gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C
Al Benelli il Ravenna si aggiudica per 3-0 il derby col Rimini e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Sugli scudi Stefano Okaka, che dopo aver segnato il gol decisivo a Piancastagnaio al 97' nell'ultimo turno di campionato viene schierato titolare e trova due reti in 19 minuti. I. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
