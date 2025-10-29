Calcio il Napoli passa a Lecce e prova la fuga in Serie A Milan bloccato dall’Atalanta

Negli anticipi della nona giornata della Serie A 2025-2026 di calcio il Napoli passa per 0-1 in casa del Lecce e resta da solo in vetta alla classifica in attesa di Roma-Parma, allungando a +3 sul Milan, al momento secondo con i giallorossi, bloccato sull’1-1 a Bergamo dall’Atalanta. Il Napoli trema, ma vince a Lecce per 0-1: i salentini sprecano l’opportunità di passare in vantaggio al 56? con Camarda, che sbaglia un calcio di rigore, e poi vengono punti dai partenopei, che trovano il gol della vittoria al 69? grazie ad Anguissa. Il Milan scivola a -3 dai campani dopo essere stato fermato sul pareggio in casa dell’Atalanta per 1-1: i rossoneri passano in vantaggio già al 4? con Ricci, ma vengono raggiunti dagli orobici al 35?, con i padroni di casa che impattano in virtù della prima rete stagionale di Lookman. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, il Napoli passa a Lecce e prova la fuga in Serie A. Milan bloccato dall’Atalanta

Contenuti che potrebbero interessarti

Domani 28 Ottobre ore 18:30 calcio Napoli in diretta CC ? NP Menù aperitivo 10€ Prenota al 3245639487 La Plancia Village Viale Magnasco, snc Baia Verde- Castel Volturno #laplanciavillage #napoli #calcionapoli #partita #champi Vai su Facebook

Ormai è appurato, il Napoli e Antonio Conte danno fastidio. Già, la presenza degli azzurri ai vertici del calcio italiano sta diventando una costante seccatura per le "solite note". Lo si capisce guardando tutto quello che è accaduto a livello mediatico in questo w - X Vai su X

A Conte bastano Anguissa e Milinkovic-Savic: Lecce battuto. Il Napoli rimane in vetta, rivivi la diretta - Dopo la vittoria contro l'Inter, la squadra di Conte in trasferta al Via del Mare per rimanere in vetta alla classifica: aggiornamenti in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it

Napoli essenziale: Anguissa segna ancora, Milinkovic-Savic para un rigore. Lecce battuto 1-0 - Anguissa segna il gol decisivo al 69', in precedenza Milinkovic- Scrive fanpage.it

Il Napoli passa a Lecce! La decide Anguissa: chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu! - Di corto muso il Napoli porta a casa una partita sporca, di misura, e allunga momenteamente sulla Roma, che sarà impegnato domani sera all'Olimpico contro il Parma. Come scrive tuttonapoli.net